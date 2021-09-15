Задержан мужчина, который 7 лет скрывался от правосудия: в чем его подозревают

Подозреваемого в преступлении против территориальной целостности Украины задержали правоохранители в Луганской области. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.



СБУ задержали мужчину, который был в розыске, фото СБУ

Мужчина, который находился в розыске, был арестован в Новопскове через 7 лет после объявления ему подозрения заочно. Для задержания была проведена специальная операция по выяснению местонахождения подозреваемого. Спецоперация организована работниками Главных управлений СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством областной прокуратуры Луганской области.

Задержанный принадлежит к числу организаторов так называемого "референдума", который провели в 2014 году в Луганской области для провозглашения независимости псевдореспублики "ЛНР". Известно, что он был главой "избирательной комиссии", проводившей псевдореферендум в Новопсковском районе. Мужчина считал голоса и посылал "бюллетени" в Луганск, который контролировала оккупационная власть.

Сейчас подозреваемому инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Суд будет избирать меру пресечения задержаному.



Служба безопасности еще расследует территориальный сепаратизм на востоке страны и организацию "референдумов" в 2014 году. В рамках производств 60 материалов передано в суд. В 160 делах подсудимые получили приговоры.



Как сообщал портал "Комментарии", в Днепре произошел террористический акт. На момент взрыва в автомобиле находились мужчина и женщина. Как сообщают в полиции, личности водителя и пассажирки уже установлено по документам, которые обнаружили на месте следователи.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!