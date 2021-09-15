В Днепре произошел террористический акт: известно кто погиб

В Днепре, утром 15 сентября, взорвался автомобиль марки "Nissan Primera". Происшествие случилось на проспекте Богдана Хмельницкого, близ городской больницы №16. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области в Facebook.

В Днепре утром взорвался автомобиль, фото Нацполиции

На момент взрыва в автомобиле находились мужчина и женщина. Как сообщают в полиции, личности водителя и пассажирки уже установлены по документам, которые обнаружили на месте следователи.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции, криминалисты и взрывотехники.

По факту возбуждено уголовное производство. В полиции назвали предварительную правовую квалификацию события — террористический акт (статья 258 Уголовного кодекса Украины).

Также известно, что от ударной волны в доме, расположенном неподалеку, посыпались окна. Автомобиль сразу вспыхнул огнем. Очевидцы вызвали пожарных и полицию.

Правоохранители обнаружили части тела у автомобиля, очевидно людей выбросило из салона результате взрыва. Куски бампера и деталей автомобиля разбросаны на несколько метров от места взрыва. Пожарные потушили огонь за полчаса. Уже известно кто находился в той машине.

На странице Государственной службы по черезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook сообщается, что это была начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области и волонтер Красного Креста Дарья Гречищева. Второй погибший, по информации Интерфакс-Украина, — это ветеран АТО Алексей Кавлак.

Как сообщал портал "Комментарии", в Бразилии пассажирский автобус попал в массовое ДТП.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!