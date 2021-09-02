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Главная Новости Общество Криминал Зачем мужчина похитил бронзовый бюст с Байкового кладбища
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Зачем мужчина похитил бронзовый бюст с Байкового кладбища

В полиции подозревают, что мужчина мог совершить и другие преступления на Байковом кладбище

сегодня, 20:50
Автор:

Козлова Альбіна

Мужчина похитил с Байкового кладбища бронзовый бюст известного летчика, Героя Советского Союза. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Зачем мужчина похитил бронзовый бюст с Байкового кладбища

Мужчина похитил бронзовый бюст с Байкового кладбища, фото Нацполиции

Причина преступления — нажива. Бюст человек продал за 10 000 гривен, деньги потратил на свои нужды. Впрочем, его быстро разыскали с помощью камер наблюдения "Безопасный город". Мужчину задержали, следователи объявят ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по части 2 статьи 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса.

Известно, что обнаружили кражу охранники кладбища и сразу же сообщили в полицию. На место прибыли правоохранители отдела криминальной полиции и следователи Голосеевского управления. На видео с камер наблюдения видно, что человек уехал с кладбища на автомобиле марки "Шкода" светлого цвета.

Личность задержанного установлена, это 40-летний житель Черниговской области, имеет судимость за имущественные преступления. В полиции подозревают, что мужчина мог совершить и другие преступления на Байковом кладбище. Также устанавливают лиц, которые приобрели бюст и тех, кто помогал подозреваемому. Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал портал "Комментарии", дело "Сбербанка" передано в суд 2 сентября. Расследование завершено, в обвинительном акте фигурируют 12 человек, среди которых работники банка, владельцы и работники предприятий группы "Креатив" и оценщик. Подозреваемые в течение двух прошлых лет завладели деньгами в сумме 20 миллионов долларов США. В то время 20 миллионов долларов равнялись 160 миллионам гривен.


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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/stolichni-operativniki-zatrimali-cholovika-za-narugu-nad-mogiloyu-na-bajkovomu-kladovishhi/
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