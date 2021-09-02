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Главная Новости Общество Криминал Дело о финансовом преступлении работников "Ощадбанка" передано в суд
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Дело о финансовом преступлении работников "Ощадбанка" передано в суд

В обвинительном акте фигурируют 12 человек

сегодня, 19:55
Автор:

Козлова Альбіна

Дело о финансовом преступлении работников "Ощадбанка" передано в суд

В обвинительном акте фигурируют 12 человек, фото из открытых источников

Дело "Ощадбанка" передано в суд 2 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Расследование завершено, в обвинительном акте фигурируют 12 человек, среди которых работники банка, владельцы и работники предприятий группы "Креатив" и оценщик.

Подозреваемые в течение двух прошлых лет завладели деньгами в сумме 20 миллионов долларов США. В то время 20 миллионов долларов равнялись 160 миллионам гривен.

По материалам дела, преступление было совершено в период с 2013 до 2015 года. Известно, что работники фирм группы "Креатив" сговорились со служащими АО "Ощадбанк". Участники заговора подделали документы и незаконно выписали сотрудникам фирм кредит на сумму 20 млн долларов США для аграрных нужд — покупки семян подсолнечника. В свою очередь должностные лица "Ощадбанка" выдали кредит опираясь на непроверенные и поддельные документы.

Деньги от кредита владельцы группы "Креатив" перевели на счета подконтрольных компаний в Белизе и Швейцарии и использовали суммы на приобретение корпоративных прав юридических лиц.

Бывший народный депутат Станислав Березкин, который умер в 2020 году, тогда был бенефициаром группы "Креатив". Именно он провел эту операцию по кредиту государственного банка. В связи с его смертью уголовное производство против депутата в НАБУ закрыли.

Как сообщал портал "Комментарии", НАБУ разоблачило хищение 27 миллионов гривен. Детективы считают подозреваемыми восемь человек: заместителя мэра Николаева, первого заместителя директора департамента Николаевского горсовета и руководителей шести частных компаний. Известно, что среди владельцев компаний, принимавших участие в тендере, действующий депутат Одесского городского совета.


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Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/spravu-zavolodinnya-20-mln-dol-ssha-oshchadbanku-skerovano-do-sudu
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