За какие услуги украинский чиновник потребовал 90 тысяч долларов

Украинский чиновник из Госкомиссии потребовал 90 тысяч долларов, фото из открытых источников

Члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей подозревают в вымогательстве и получении неправомерного вознаграждения в сумме 90 тысяч долларов США. Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Известно, что задержали мужчину 20 августа правоохранители вместе с детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Служащий получал доллары, когда его арестовали силовики. Сумму в 90 тысяч долларов член Комиссии требовал с бизнесменов, желающих получить лицензии на открытие игорного заведения в соответствии с последними изменениями в законодательстве.

Член Комиссии обещал за плату оказывать содействие в получении необходимых разрешений и лицензий. Чиновник обещал способствовать тому, чтобы Комиссия приняла решение о том, что позволяет открывать игорные заведения в помещениях, которые были представлены на рассмотрение Комиссии предпринимателями из Черниговской и Запорожской областей.

После получения разрешений член Комиссии заверил заказчиков, что они точно получат лицензии на работу игорных заведений в этих помещениях. Известно, что в раскрытии этой рабочей схемы приняли участие детективы НАБУ, работавшие под прикрытием.

Предварительно чиновнику инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

В материалах расследования говорится, что задержанный на момент следствия исполнял обязанности Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Сейчас следственные действия продолжаются. Детективы выясняют кто еще может быть причастен к незаконной схеме. Задержанному еще не объявлено о подозрении.

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