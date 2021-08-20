Бывшим работникам Netflix объявили обвинения: в чем их подозревают

Прокуратура Западного округа открыла уголовные производства, фото из открытых источников

Трем бывшим инженерам-программистам компании объявлено обвинение в торговле конфиденциальной информацией о росте абонентов Netflix. Об этом сообщают в пресс-службе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Там провели детальное расследование и обнаружили нарушения.



Одного из программистов подозревают в организации схемы торговли непубличной информацией Netflix. Правонарушения были совершены в течение нескольких лет, с 2016 до 2019 года. От продажи данных мужчины якобы получили 3 миллиона долларов США.



Центр анализа и выявления рыночных злоупотреблений

Комиссии по ценным бумагам и биржам выявил незаконную схему торговли с помощью инструментов анализа данных для выявления успешных торгов трейдеров.

По словам директора регионального офиса Комиссии в Сан-Франциско Эрин Шнайдер, работники компании были участниками этой схемы и заработали деньги продавая ценную незаконно присвоенную информацию о Netflix.

Сейчас жалобу о выявленных правонарушениях Комиссия по ценным бумагам и биржам США направила в федеральный суд в Сиэтле.

Трех мужчин обвиняют в нарушении положений раздела 10 (b) Закона "О биржах ценных бумагах 1934 года" и правила 10b-5 в соответствии с ним. Известно, что прокуратура США в Западном округе Вашингтона открыла уголовные производства в отношении нарушителей. Подозреваемым грозят штрафы и заключения.

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