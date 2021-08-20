logo
Русский Українська

BTC/USD

48358.40

ETH/USD

3271.36

LTC/USD

181.96

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество Криминал Бывшим работникам Netflix объявили обвинения: в чем их подозревают
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывшим работникам Netflix объявили обвинения: в чем их подозревают

Правонарушения были совершены в течение периода с 2016 до 2019 года

сегодня, 16:20
Автор:

Козлова Альбіна

Бывшим работникам Netflix объявили обвинения: в чем их подозревают

Прокуратура Западного округа открыла уголовные производства, фото из открытых источников

Трем бывшим инженерам-программистам компании объявлено обвинение в торговле конфиденциальной информацией о росте абонентов Netflix. Об этом сообщают в пресс-службе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Там провели детальное расследование и обнаружили нарушения.

Одного из программистов подозревают в организации схемы торговли непубличной информацией Netflix. Правонарушения были совершены в течение нескольких лет, с 2016 до 2019 года. От продажи данных мужчины якобы получили 3 миллиона долларов США.

Центр анализа и выявления рыночных злоупотреблений Комиссии по ценным бумагам и биржам выявил незаконную схему торговли с помощью инструментов анализа данных для выявления успешных торгов трейдеров.

По словам директора регионального офиса Комиссии в Сан-Франциско Эрин Шнайдер, работники компании были участниками этой схемы и заработали деньги продавая ценную незаконно присвоенную информацию о Netflix.

Сейчас жалобу о выявленных правонарушениях Комиссия по ценным бумагам и биржам США направила в федеральный суд в Сиэтле.

Трех мужчин обвиняют в нарушении положений раздела 10 (b) Закона "О биржах ценных бумагах 1934 года" и правила 10b-5 в соответствии с ним. Известно, что прокуратура США в Западном округе Вашингтона открыла уголовные производства в отношении нарушителей. Подозреваемым грозят штрафы и заключения.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина приобрела ледокол James Clark Ross для нужд украинских антарктических исследований.
Судно прибудет в Украину, в порт Одессы, в начале осени уже под флагом нашей страны. Сейчас ледокол находится в Дании.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sec.gov/news/press-release/2021-158#.YR1f4fGNaog.twitter
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ