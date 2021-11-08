logo

BTC/USD

65510.53

ETH/USD

4727.01

LTC/USD

211.18

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Взрывы на военных складах в Сватово - кого обвиняет ДБР
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы на военных складах в Сватово - кого обвиняет ДБР

Дело о взрывах на складе боеприпасов в Сватово состоит из двух частей: часть о халатности и часть о диверсии

сегодня, 15:39
Автор:

Елена Бурдейная
Поделитесь публикацией:

ГБР завершило расследование в отношении двух человек, связанных со взрывами на военных складах в Луганской области, сообщает пресс-центр ведомства.

Взрывы на военных складах в Сватово - кого обвиняет ДБР

Склады в Сватово после диверсии - фото ДБР

Дело, которое ГБР расследовало около шести лет, направлено в суд. Подозреваемые – двое мужчин, которые в то время были командирами реактивных вооруженных батарей Вооруженных сил Украины. В суд направлены обвинительные акты по ним.

Следствие установило, что военная техника, за которую отвечали два командира, была размещена очень близко от склада боеприпасов. Склад располагался в поле неподалеку от городка Сватово в Луганской области.

29 октября 2015 г. в Сватово состоялась диверсия. Кто-то устроил пожар и началась детонация снарядов на складах. Боеприпасы стали взрываться. Осколки, разлетаясь во все стороны, повредили технику, за которую отвечали опрометчивые командиры. В итоге возле Сватового были уничтожены РСЗО "Ураган" и зарядные машины. Стоимость военного имущества, которое было повреждено из-за вероятного недосмотра фигурантов дела, составляет 18 млн грн.

Имена диверсантов, виновных в поджоге, не установлены до сих пор. В результате их действий огонь охватил склады, на которых хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов. ГБР продолжает их поиски.

Подозреваемые командиры ВСУ обвиняются в небрежном отношении к исполнению военных обязанностей. Если они будут признаны виновными по с. 3 ст. 425 Уголовного кодекса, то могут получить срок заключения до семи лет.

Издание "Комментарии" регулярно рассказывает о деятельности Государственного бюро расследований. 27 октября пресс-служба ведомства сообщила о деятельности злоумышленников из правоохранительных органов, незаконно удерживающих программиста и требовавших у него сотни тысяч долларов. Подробности дела можно прочитать по ссылке.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/vibuhi-skladiv-u-svatovomu-obvinuvalni-akti-napravleni-do-sudu
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!