Взрывы на военных складах в Сватово - кого обвиняет ДБР

ГБР завершило расследование в отношении двух человек, связанных со взрывами на военных складах в Луганской области, сообщает пресс-центр ведомства.

Склады в Сватово после диверсии - фото ДБР

Дело, которое ГБР расследовало около шести лет, направлено в суд. Подозреваемые – двое мужчин, которые в то время были командирами реактивных вооруженных батарей Вооруженных сил Украины. В суд направлены обвинительные акты по ним.

Следствие установило, что военная техника, за которую отвечали два командира, была размещена очень близко от склада боеприпасов. Склад располагался в поле неподалеку от городка Сватово в Луганской области.

29 октября 2015 г. в Сватово состоялась диверсия. Кто-то устроил пожар и началась детонация снарядов на складах. Боеприпасы стали взрываться. Осколки, разлетаясь во все стороны, повредили технику, за которую отвечали опрометчивые командиры. В итоге возле Сватового были уничтожены РСЗО "Ураган" и зарядные машины. Стоимость военного имущества, которое было повреждено из-за вероятного недосмотра фигурантов дела, составляет 18 млн грн.

Имена диверсантов, виновных в поджоге, не установлены до сих пор. В результате их действий огонь охватил склады, на которых хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов. ГБР продолжает их поиски.

Подозреваемые командиры ВСУ обвиняются в небрежном отношении к исполнению военных обязанностей. Если они будут признаны виновными по с. 3 ст. 425 Уголовного кодекса, то могут получить срок заключения до семи лет.

Издание "Комментарии" регулярно рассказывает о деятельности Государственного бюро расследований. 27 октября пресс-служба ведомства сообщила о деятельности злоумышленников из правоохранительных органов, незаконно удерживающих программиста и требовавших у него сотни тысяч долларов. Подробности дела можно прочитать по ссылке.

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