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Программиста пытали и требовали сотни тысяч долларов – ГБР обвиняет работников СБУ

Правоохранители-злоумышленники шантажировали человека, чтобы выманить у него большую сумму денег, а затем подделали официальные документы для сокрытия своих действий

сегодня, 15:10
Автор:

Елена Бурдейная
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Пресс-служба Государственного бюро расследований информирует о преступлении, совершенном правоохранителями из СБУ.

Программиста пытали и требовали сотни тысяч долларов – ГБР обвиняет работников СБУ

Ольга Чиканова, спикер ГБР - скрин Youtube

Подозреваемые – двое работников центрального аппарата Службы и один работник территориального подразделения, жертва – IТ-шник. Злоумышленники в октябре прошлого года задержали мужчину и объявили, что его якобы разыскивает Российская Федерация за правонарушения на ее территории. Под этим предлогом у него требовали 200 тыс. дол. Так как человек сопротивлялся, служащие СБУ жертву избивали, запугивали, также ограбили дом.

У мужчины не было возможности отдать злоумышленникам сумму, которую они требовали. Поэтому он передал им в собственность 7,5 биткоинов, которые в то время были эквивалентом примерно 65 тыс. долл. или около двух млн грн. Получив желаемое, фигуранты передали жертву Нацполиции. При этом в документах они подделали время задержания, чтобы скрыть свои преступные действия.

Суд, рассмотрев материалы дела, полученные от ДБР, еще в августе 2021 г. отстранил подозреваемых от исполнения служебных обязанностей и подверг домашнему аресту. Однако один из них нарушал процессуальные обязательства, поэтому был арестован по решению Печерского суда города Киева.

Сотрудники СБУ обвиняются в преступлениях, указанных в ряде статей Уголовного кодекса Украины: насильственное лишение свободы, грабеж, вымогательство, превышение власти. Если суд признает их виновными, они могут быть наказаны заключением на срок до 12 лет, имущество будет конфисковано.

Ранее издание "Комментарии" публиковало материал о расследовании ДБР относительно давления полицейских на экологов, протестующих против опасных выбросов Николаевского глиноземного завода.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-pidozryue-troh-spivrobitnikiv-sbu-u-vikradeni-ta-katuvanni-lyudini-zadlya-zavolodinnya-jogo-koshtami.-odnogo-z-nih-vzyato-pid-vartu
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