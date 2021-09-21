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ГБР расследует давление полиции на пострадавших от красного шлама НГЗ

ГБР, согласно решению Заводского районного суда, обязано открыть дело по факту давления сотрудников Нацполиции на членов «Стоп шлам»

сегодня, 09:10
Автор:

Кравцев Сергей

Государственное бюро расследований по решению суда обязано внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении, указанном в заявлении главы общественной организации "Стоп шлам" Василия Орла. В этом заявлении сообщается о незаконных действиях сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших психологическое давление на членов организации, пострадавших. Об этом информирует издание "Комментарии".

ГБР расследует давление полиции на пострадавших от красного шлама НГЗ

Николаевский глиноземный завод Фото: rp.mk.ua

"Стоп шлам" – объединение, в которое вошли жители Николаевской области, пострадавшие от негативного воздействия производственных отходов Николаевского глиноземного завода – красного шлама.

В декабре 2020 года ее члены приняли решение подать иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд гривен моральной компенсации за ущерб, нанесенный их здоровью.

В марте 2021 экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции обнаружила ряд вредоносных веществ после анализа отходов красного шлама завода, которые вредят окружающей среде, и непосредственно могут вредить жизни и здоровью жителям Николаева.

В красном шламе была обнаружена целая "таблица Менделеева", обнаружены такие вредоносные вещества, как мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.

В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд гривен николаевцам, присоединившимся к иску. После этого началось давление на пострадавших со стороны Нацполиции.

В частности, глава "Стоп шлам" сообщил в ГБР о том, что следователь Николаевского райуправления Нацполиции Мишанов, вызывая на допрос участников иска против НГЗ, не сообщал им, в каком статусе их допрашивают, и угрожал тюремным заключением на срок до 12 лет. В качестве альтернативы следователь предлагал пострадавшим выйти из общественной организации "Стоп шлам".

Также в заявлении Василия Орла говорится о том, что следователь Мишанов фактически формулировал ответы пострадавших вместо них и не давал им ознакомиться с протоколом допроса. По мнению членов "Стоп шлам", которых допрашивали в Нацполиции, следователь действовал в интересах НГЗ.

Исходя из этих фактов, ГБР, согласно решению Заводского районного суда, обязано открыть дело по факту давления сотрудников Нацполиции на членов "Стоп шлам".

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Источник: https://comments.ua/ua
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