ГБР расследует давление полиции на пострадавших от красного шлама НГЗ

Государственное бюро расследований по решению суда обязано внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении, указанном в заявлении главы общественной организации "Стоп шлам" Василия Орла. В этом заявлении сообщается о незаконных действиях сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших психологическое давление на членов организации, пострадавших. Об этом информирует издание "Комментарии".



Николаевский глиноземный завод Фото: rp.mk.ua

"Стоп шлам" – объединение, в которое вошли жители Николаевской области, пострадавшие от негативного воздействия производственных отходов Николаевского глиноземного завода – красного шлама.

В декабре 2020 года ее члены приняли решение подать иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд гривен моральной компенсации за ущерб, нанесенный их здоровью.

В марте 2021 экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции обнаружила ряд вредоносных веществ после анализа отходов красного шлама завода, которые вредят окружающей среде, и непосредственно могут вредить жизни и здоровью жителям Николаева.

В красном шламе была обнаружена целая "таблица Менделеева", обнаружены такие вредоносные вещества, как мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые представляют наибольшую опасность для людей.

В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд гривен николаевцам, присоединившимся к иску. После этого началось давление на пострадавших со стороны Нацполиции.

В частности, глава "Стоп шлам" сообщил в ГБР о том, что следователь Николаевского райуправления Нацполиции Мишанов, вызывая на допрос участников иска против НГЗ, не сообщал им, в каком статусе их допрашивают, и угрожал тюремным заключением на срок до 12 лет. В качестве альтернативы следователь предлагал пострадавшим выйти из общественной организации "Стоп шлам".

Также в заявлении Василия Орла говорится о том, что следователь Мишанов фактически формулировал ответы пострадавших вместо них и не давал им ознакомиться с протоколом допроса. По мнению членов "Стоп шлам", которых допрашивали в Нацполиции, следователь действовал в интересах НГЗ.

Исходя из этих фактов, ГБР, согласно решению Заводского районного суда, обязано открыть дело по факту давления сотрудников Нацполиции на членов "Стоп шлам".

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