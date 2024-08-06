Высший совет правосудия уволил двух скандальных судей

Высший совет правосудия (ВСП) объявил об увольнении судьи Макаровского районного суда Алексея Тандыра, подозреваемого в смертельном ДТП на блокпосте, а также судью Кассационного административного суда Всеволода Князева – обвиняемого во взяточничестве.



Всеволод Князев и Алексей Тандыр. Фото из открытых источников

6 августа ВСП сообщила, что уволила двух судей за "совершение существенного дисциплинарного проступка" на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Одним из уволенных судей оказался судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Всеволод Князев. 15 мая 2023 года работники САП и НАБУ выявили схему получения неправомерной выгоды руководством Верховного Суда Украины. После этого по делу о коррупции был задержан судья Всеволод Князев, подозреваемый в получении взятки на сумму почти в три миллиона долларов.

Другим уволенным судьей ВСП стал судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр. В мае 2023 года правоохранительные органы объявили ему о подозрении по факту ДТП на блокпосте в Киеве, во время которого погиб нацгвардеец. В июле 2023 года экспертиза установила, что судья во время вождения был в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что скорость автомобиля была около 100 км/час при совершении ДТП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что судью Всеволода Князева остановили в одном километре от румынской границы, когда тот отдыхал в Закарпатской области.

Также "Комментарии" писали о резонансных делах о коррупции и хищениях во время войны за которые пока никто не сидит.