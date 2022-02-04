Вынуждал учиться ходить: под Донецком мужчина убил 3-летнего мальчика с инвалидностью (ВИДЕО)



















В городе Курахово в Донецкой области мужчина убил и закопал трехлетнего мальчика, который с самого рождения имел инвалидность, поэтому не мог самостоятельно ходить. Ребенок родился в многодетной семье, стоящей на учете в органах опеки. Как сообщают в Национальной полиции Донецкой области, и мать ребенка, и отчим употребляют наркотики.

Национальная полиция задержала подозреваемого – Нацполиция

Когда полиция прибыла в квартиру, где проживала семья, мать не смогла объяснить правоохранительным органам, где сейчас ее сын. Позже полиция установила, что мальчик был убит больше недели назад.

По данным прокуратуры Донецкой области, в ночь с 23 на 24 января подозреваемый ушел с ребенком на улицу, где пытался заставить мальчика ходить. Ребенок начал плакать, после чего злоумышленник сильно избил малыша. Мальчик скончался от многочисленных травм. На следующий день мужчина тело малыша в сумке отнес в нескольких километрах от дома, где и закопал.

Мужчина, пытаясь ввести полицию в заблуждение, доказывал, что ребенок умер собственной смертью, а он только его похоронил. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик скончался от травмы головы с кровоизлиянием.

Пока злоумышленнику грозит пожизненное заключение.





Как сообщали ранее "Комментарии", жители Запорожской области, которых представители правоохранительных органов подозревают в том, что они жестоко лишили жизни 11-летнего жителя этого региона Максима Самофалова, сделали признание еще в одном преступлении. Оказывается, злоумышленники совершили убийство находившейся в розыске 48-летней женщины и затем утопили ее тело в реке. Об этом рассказал следователю один из задержанных. Он отметил, что в сентябре 2021 вместе с товарищем он похитил, а затем убил 48-летнюю жительницу области. Они неприязненно отнеслись к своей жертве, а затем убили.

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