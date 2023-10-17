Выманил у матери погибшего военного 7,5 млн гривен: в Закарпатье задержали мошенника

Оперативники Нацполиции в Закарпатской области задержали мужчину, который обманул мать погибшего украинского военного и завладел суммой в 7,5 млн. гривен. Стражи порядка продолжают поиски соучастников преступления и людей, которые могли пострадать от действий мошенников.



В Закарпатской области задержан мошенник, который выманил деньги у матери погибшего военного. Фото: НПУ

В Главном управлении Нацполиции сообщили, что провели спецоперацию и задержали 35-летнего мужчину, который создал мошенническую схему и получил деньги от 49-летней женщины из Донецкой области, что в результате войны переехала в Закарпатье.

Мужчина выманил у женщины сначала 5 млн гривен, которые она получила за погибшего сына. Преступник звонил по телефону женщине и указывал, что якобы не следует держать деньги в банке, а лучше вложить в иностранные учреждения. Задержанный предлагал свои услуги по помощи в такой "инвестиции". Женщина согласилась и отдала 5 млн гривен. Впоследствии она хотела получить часть денег, однако мужчина объяснил, что деньги заблокированы и нужно пополнить счет еще на 2,5 млн гривен. После перевода средств мошенники не выходили на связь, а женщина обратилась в полицию.

Оказалось, что мошенники создали многочисленные крипторасчета, где пытались скрыть средства. Полиция проводила активные действия около шести месяцев и смогла выйти на след мошенников и задержать мужчину. Мужчине грозит до 8 лет заключения, а полиция проводит поиски других лиц, причастных к мошеннической схеме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мошенники все чаще используют современные технологии, чтобы получить доступ к вашим личным данным и деньгам. Одним из новых видов такого мошенничества стал квишинг.

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