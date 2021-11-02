Возвращалась домой с работы: в Полтавской области злоумышленник изнасиловал женщину посреди улицы

В Полтавской области злоумышленник совершил изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Изнасилование в Полтавской области. Фото: pixabay

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 1 ноября. Утром, когда 34-летняя женщина возвращалась домой с работы, на неё напал неизвестный мужчина. Преступник применил силу и совершил действия сексуального характера по отношении к своей жертве.

О случившемся узнали сотрудники правоохранительных органов. Им удалось установить личность и задержать подозреваемого в содеянном.

На данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Назначен ряд экспертиз.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Процессуальное руководство в уголовном производстве по факту изнасилования осуществляется Решетиловской окружной прокуратурой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Аргентине посреди футбольного матча началась перестрелка. В этот момент на поле играли игроки двух местных команд. В результате происшествия пострадал один человек. Потерпевшим оказался тренер одной из команд. После того как на трибунах раздалась стрельба зрители начали искать себе укрытие. Отмечается, что жизни раненого ничего не угрожает.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в одном из парков города Тернополь на малолетнего ребёнка рухнуло дерево. Мальчишка получил ранение руки и был доставлен в больницу прибывшими на место событий медиками. У пострадавшего диагностировали рану пальца на правой руке. Как стало известно, во время инцидента 12-летний мальчик готовил шашлык в парке. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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