В Тернополе дерево рухнуло на 12-летнего мальчика

В Тернополе на малолетнего мальчика рухнуло дерево. Об этом сообщает издание ТСН.

Дерево упало на ребёнка. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел на территории парка "Здоровье". Согласно информации Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины, 12-летний мальчик готовил в парке шашлык и в какой-то момент на него упало дерево.

В результате происшествия пострадавший получил ранение руки. После оказания медицинской помощи мальчик был доставлен в областную детскую больницу. У потерпевшего диагностировали ушибно-рваную рану четвертого пальца правой кисти.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что во время перестрелки на кладбище в Испании погибло несколько человек. Согласно информации в СМИ, в городе Торренте во время отмечания Дня всех святых от полученных травм скончались по меньшей мере два человека. Еще несколько граждан получили ранения различной степени тяжести. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также издание "Комментарии" сообщал о том, что в Волынской области местный житель совершил преступление сексуального характера по отношению к своей малолетней дочери. О произошедшем узнали в правоохранительных органах. Полицейские задержали подозреваемого и предъявили ему подозрение в совершении уголовного преступления. Ковельский горрайонный суд удовлетворил ходатайство местной прокуратуры и избрал мужчине меру пресечения. Теперь следующие два месяца он проведет под стражей. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы.

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