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В Волынской области мужчина развращал собственную малолетнюю дочь

Подозреваемому в развращении малолетней избрали меру пресечения

сегодня, 16:15
Автор:

Денис Подставной
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В Волынской области мужчина совершал сексуальное насилие в отношении малолетней. Об этом сообщает издание ТСН.

В Волынской области мужчина развращал собственную малолетнюю дочь

В Волынской области мужчина развращал малолетнюю. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел 27 октября в Ковельском районе. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 46-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал сексуальное насилие в отношении своей десятилетней дочери. 

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого в преступлении. Ковельский горрайонный суд удовлетворил ходатайство местной прокуратуры и избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Следующие два месяца он пробудет под арестом. 

За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Мексике раздался взрыв на нефтепроводе. Как сообщают СМИ, происшествие случилось на незаконном отборе из принадлежащего государственной компании нефтепроводе. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 16 человек. Один из раненых скончался от полученных травм. Разрушенными оказались приблизительно 50 зданий. Медики доставляют раненых в больницы. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Хмельницкой области мужчина поиздевался над несовершеннолетней девочкой. Подозреваемый ранее был осужден за кражи. Мужчина скрылся с исправительного учреждения и направился в одно из сёл области. Там он встретил малолетнюю местную жительницу. Преступник попросил девочку показать ему путь до соседнего населенного пункта. Находясь со своей жертвой на одном из полей, мужчина напал на неё. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/na-volyni-netrezvyy-otec-razvraschal-10-letnyuyu-doch-1899619.html
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