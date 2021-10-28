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В Хмельницкой области мужчина сбежал из колонии и изнасиловал малолетнюю: подробности

Суд вынес приговор преступнику

сегодня, 17:55
Автор:

Денис Подставной
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В Хмельницкой области осужденный совершил изнасилование малолетней девочки. Об этом сообщает издание ТСН. 

В Хмельницкой области мужчина сбежал из колонии и изнасиловал малолетнюю: подробности

Изнасилование малолетней в Хмельницкой области. Фото: Pixabay

Инцидент произошел в одном из сел Хмельницкой области. Сообщается, что 45-летний мужчина, который был осужден за кражи, скрылся из исправительного учреждения.

На велосипеде он заехал в село, где встретил 12-летнюю девочку. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения попросил малолетнюю показать ему дорогу. Девочка согласилась.

Когда они шли по полю, злоумышленник приставил нож к горлу своей жертвы, а затем надругался. Стражам порядка удалось задержать правонарушителя. 

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и вынес наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет и шесть месяцев. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Канаде злоумышленник устроил стрельбу в нескольких домах. В одном из городов на северо-западе страны были ранены несколько человек. Двое из пострадавших скончались от полученных травм. Полицейские запретили ученикам школ покидать территорию учебных учреждений. Вскоре стражам порядка удалось задержать стрелка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления. 

Также "Комментарии" информировали о том, что во Львове 19-летняя девушка пропала без вести. Полицейские и активисты занимались её поиском. Бездыханное тело студентки было обнаружено спустя некоторое время. Труп находился в полутора километрах от места жительства девушки. Согласно данным СМИ, в доме у погибшей была найдена записка. Подробнее об этом читайте в нашем материале.




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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-hmelnickoy-oblasti-osuzhdennyy-skrylsya-iz-kolonii-i-iznasiloval-12-letnyuyu-devochku-kak-ego-nakazali-1897156.html
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