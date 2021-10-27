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Во Львове пропавшая без вести студентка была обнаружена мёртвой

На месте происшествия работают водолазы

сегодня, 15:10
Автор:

Денис Подставной
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Во Львове обнаружили бездыханное тело студентки. Об этом сообщает издание ТСН.

Во Львове пропавшая без вести студентка была обнаружена мёртвой

Полиция. Фото из открытых источников.

Как стало известно, сегодня ночью, 27 октября 19-летняя студентка ушла из дома и не вернулась. Поисками девушки занимались стражи порядка и активисты Поисково-спасательной волонтерской организации.

Как передаёт издание, труп пропавшей без вести девушки был найден в Песковых (Алтайских) озерах, примерно в полутора километрах от ее места жительства.

По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме у погибшей предсмертную записку. Сообщается, что в ней она писала о том, что намерена покончить жизнь самоубийством.

В полиции рассказали, что на месте происшествия работают водолазы. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в столице Австрии вооруженный ножом злоумышленник напал на прохожих. Мужчина порезал четверых человек. Потерпевших доставили в больницу медики, которые поспешили на место событий. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. На данный момент жизни раненых граждан ничего не угрожает. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в Житомирской области пожилая женщина пропала без вести. Пенсионерка занималась выпасом домашнего скота на поле и не вернулась домой. Родственники женщины обратились за помощью в правоохранительные органы. Полицейские на протяжении двух суток занимались поисками. К вечеру второго дня пропавшую удалось найти на поле. Как оказалось, бабушка споткнулась, упала на землю и не смогла подняться. 


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Источник: https://lviv.tsn.ua/ru/ushla-iz-doma-v-pizhame-vo-lvove-nashli-mertvoy-19-letnyuyu-studentku-kotoraya-ischezla-posredi-nochi-1896232.html
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