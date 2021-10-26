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Лежала в поле: в Житомирской области нашли без вести пропавшую женщину

Женщина пасла скот в поле, но вечером не вернулась домой

сегодня, 16:18
Автор:

Денис Подставной
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В Житомирской области нашли пенсионерку. Об этом сообщает издание ТСН. 

Лежала в поле: в Житомирской области нашли без вести пропавшую женщину

"Скорая". Фото: flickr

Как стало известно, 67-летняя женщина пасла скот в поле, но вечером не вернулась домой. Родственники пропавшей начали поиски самостоятельно, однако потом обратились за помощью в правоохранительные органы. 

На протяжении двух суток стражи порядка прочесывали поля и лес. К вечеру второго дня им удалось найти пенсионерку. Она лежала на поле в пяти километрах от места жительства. 

Пострадавшая рассказала, что подскользнулась и упала, а из-за сильной боли в спине уже не смогла встать. Пенсионерка лежала на земле в легкой одежде без еды и воды. 

По данным издания, женщина даже не получила переохлаждения. Прибывшие на место инцидента медики госпитализировали бабушку. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Польше студент из Украины был найден мёртвым. Его бездыханное тело было обнаружено на крыше над входом в здание общежития. Согласно предварительным данным, на теле погибшего не было обнаружено следов насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Мексике произошла перестрелка между двумя группами злоумышленников. В результате происшествия случайными жертвами стали туристы. Американская девушка-блогер получила серьезное ранения и скончалась на месте. Её подруга также была ранена. Потерпевшую госпитализировали медики, однако та умерла от полученных травм в стенах больницы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 




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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/v-zhitomirskoy-oblasti-nashli-67-letnyuyu-zhenschinu-kotoraya-dvoe-sutok-prolezhala-v-pole-ved-ne-mogla-samostoyatelno-vstat-1895473.html
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