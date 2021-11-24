logo

BTC/USD

56540.49

ETH/USD

4288.67

LTC/USD

210.70

USD/UAH

27.14

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Возможно ли приватизировать ничейные объекты на берегу Днепра – махинацию расследует СБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Возможно ли приватизировать ничейные объекты на берегу Днепра – махинацию расследует СБУ

Государство едва не потеряло земельные участки и гидротехнические сооружения из-за пробелов в законодательстве и превышения служебных полномочий

сегодня, 12:08
Автор:

Елена Бурдейная
Поделитесь публикацией:

Правоохранители предотвратили незаконную схему, по которой человек стал владельцем прибрежных территорий в пределах Киева и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Возможно ли приватизировать ничейные объекты на берегу Днепра – махинацию расследует СБУ

Земельный участок, который сберегли для киевлян - фото СБУ

Госимущество общей стоимостью 4,2 млрд. грн. едва не перешло в собственность фигуранта дела, а именно гидротехнические постройки (ГТС) и 12 участков на побережье Днепра. Незаконность сделки подтвердило расследование СБУ.

Согласно информации следователей, все началось с официального обращения в органы власти, в котором мужчина просил сообщить, кто владелец ряда ГТС и земельных участков. Ему формально ответили, что объекты не находятся в собственности никаких юридических либо физических лиц. При этом почему-то не было указано, что это государственная и коммунальная собственность. Гражданин стал "ответственным хранителем" объектов, а затем начал процедуру приватизации.

Если бы сделки закончились успешно, государство и местные общины потеряли бы имущества более чем на четыре млрд грн. Пострадали бы три района Киева – Оболонский, Подольский, Деснянский, и два района Киевской области – Обуховский и Вышгородский.

Пресс-служба не называет фамилию гражданина, но похожая сделка разоблачалась журналистами "Схем" в сентябре 2021 г. Согласно информации расследователей, она стала возможна благодаря обычному письму от Нацполиции. Фигурант, как юридический представитель одной из юношеско-спортивных школ, сообщил полиции, что он обнаружил "утерянные имущественные права" почти на 20 земельных участков. По закону, писал автор письма, нашедший "ничье" имеет право стать его хранителем. Один из руководителей в Нацполиции поддержал это предложение. С этим подтверждением гражданин пошел к частным регистраторам и они зарегистрировали его как владельца дорогостоящих земельных участков в Киеве и области.

Следователи СБУ продолжают разбираться по делу. Пока они возбудили уголовное производство по статье о злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса). Если лицо, в отношении которого было открыто производство, суд признает виновным, оно может оказаться в тюрьме на срок 3-6 лет и заплатит штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн.

Издание "Комментарии" напоминает о предыдущем деле с землей в Киеве, разоблаченном СБУ — в том случае злоумышленников задержали при получении миллиона долларов наличными. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zapobihla-nezakonnii-pryvatyzatsii-derzhmaina-na-ponad-42-mlrd-hrn-khotily-pryvlasnyty-hidrotekhnichni-sporudy-kyieva-ta-oblasti
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!