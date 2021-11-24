Возможно ли приватизировать ничейные объекты на берегу Днепра – махинацию расследует СБУ

Правоохранители предотвратили незаконную схему, по которой человек стал владельцем прибрежных территорий в пределах Киева и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Земельный участок, который сберегли для киевлян - фото СБУ

Госимущество общей стоимостью 4,2 млрд. грн. едва не перешло в собственность фигуранта дела, а именно гидротехнические постройки (ГТС) и 12 участков на побережье Днепра. Незаконность сделки подтвердило расследование СБУ.

Согласно информации следователей, все началось с официального обращения в органы власти, в котором мужчина просил сообщить, кто владелец ряда ГТС и земельных участков. Ему формально ответили, что объекты не находятся в собственности никаких юридических либо физических лиц. При этом почему-то не было указано, что это государственная и коммунальная собственность. Гражданин стал "ответственным хранителем" объектов, а затем начал процедуру приватизации.

Если бы сделки закончились успешно, государство и местные общины потеряли бы имущества более чем на четыре млрд грн. Пострадали бы три района Киева – Оболонский, Подольский, Деснянский, и два района Киевской области – Обуховский и Вышгородский.

Пресс-служба не называет фамилию гражданина, но похожая сделка разоблачалась журналистами "Схем" в сентябре 2021 г. Согласно информации расследователей, она стала возможна благодаря обычному письму от Нацполиции. Фигурант, как юридический представитель одной из юношеско-спортивных школ, сообщил полиции, что он обнаружил "утерянные имущественные права" почти на 20 земельных участков. По закону, писал автор письма, нашедший "ничье" имеет право стать его хранителем. Один из руководителей в Нацполиции поддержал это предложение. С этим подтверждением гражданин пошел к частным регистраторам и они зарегистрировали его как владельца дорогостоящих земельных участков в Киеве и области.

Следователи СБУ продолжают разбираться по делу. Пока они возбудили уголовное производство по статье о злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса). Если лицо, в отношении которого было открыто производство, суд признает виновным, оно может оказаться в тюрьме на срок 3-6 лет и заплатит штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн.

наличными . Подробнее об этом можно прочитать по ссылке . Издание "Комментарии" напоминает о предыдущем деле с землей в Киеве, разоблаченном СБУ — в том случае злоумышленников задержали при получении миллиона долларов

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