Возможно ли мигрировать в ЕС под прикрытием украинского университета: отвечает Нацполиция

Правоохранители обнаружили центр нелегальной миграции, который действовал в частном украинском университета, сообщает пресс-служба СБУ.

Нелегальные мигранты, задержанные миграционной полицией Украины - фото пресс-службы Нацполиции

Полицейские и пограничники разоблачили схему приезда иностранцев в Украину под прикрытием получения высшего образования в одном из частных университетов. После этого псевдо-студенты нелегально переправлялись в ЕС. Стоимость "услуги" — 13-15 тыс. долл. с каждого желающего попасть в Европу.

Злоумышленники создали в Украине сеть фирм-посредников. Фирмы разыскивали иностранцев, желающих попасть в ЕС нелегально. Иностранцы проходили миграционный контроль как будущие студенты частного высшего учебного заведения, так как получали приглашение на обучение и вполне законно пересекали границу. После этого злоумышленники организовывали нелегальный транзит иностранцев в ЕС.

Псевдо-студентов задерживали в течение нескольких месяцев за несколько подходов. Например, во время одного из оперативных мероприятий были задержаны двое украинцев в процессе переправки четырех групп иностранцев. 40 человек задержали во время незаконной попытки пересечения западной украинской границы вне пунктов пропуска. Правоохранители установили, что злоумышленники действовали два года и за это время успели переправить около трех тысяч нелегалов.

Страны Западной Европы больше всего привлекали выходцев из 10 стран Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Ежегодный теневой доход фигурантов-злоумышленников составлял более миллиона долларов, утверждает Игорь Малахов, и. о. начальника Департамента миграционной полиции.

Обыск у подозреваемых выявил печати предприятий, которые рекрутировали иностранцев и организовывали приглашение на обучение, компьютеры, оргтехнику, электронные терминалы проведения расчетов, флэш-накопители, а также наличные средства в иностранной валюте. Операцию провели правоохранители миграционной полиции Черновицкой области и пограничники. Трем участникам преступной группировки — двум украинцам и одному иностранцу — сообщено о подозрении и открыто производство по ч.2 чт. 322 Уголовного кодекса Украины. Если суд признает их виновными, они будут находиться в тюрьме максимум семь лет.

О серьезном росте нелегального рынка сигарет в Украине издание "Комментарии" сообщало своим читателям ранее.





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