Ворвался в дом с чулком на голове: в Хмельницкой области мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю

В Хмельницкой области судили злоумышленника, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

Попытка изнасилования в Хмельницкой области. Фото из открытых источников

Сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования установили, что летом этого года несовершеннолетняя девушка приехала в гости к отцу в одно из сел области.

Преступник, зная что мужчина уходит на работу рано утром, воспользовался не закрытой входной дверью в доме и проник в помещение, где находился ребёнок. Для того чтобы девочка не запомнила его внешность, правонарушитель одел на голову чулок. Вооружившись ножом мужчина напал на свою жертву.

Пострадавшая пошла на хитрость и уговорила насильника отпустить её в туалет. Сама же она направилась к своей тёте, что живет неподалёку. Стражи порядка задержали мужчину и предъявили ему подозрение в совершении уголовного преступления. На днях суд вынес приговор. Насильника приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Житомирской области злоумышленник выманил малолетнюю девочку из дома и изнасиловал. Мужчина рассказал своей жертве, что на улице её ждет отец и предложил провести к нему. О произошедшем узнали в полиции. Стражам порядка удалось установить личность

Также сайт "Комментарии" писал о том, что из-за проливных дождей в сицилийском городе Шакка произошло обрушение автодороги. В результате происшесвтия под землей оказались несколько транспортных средств. Местные жители опасаются, что в следующий раз обрушиться могут их дома.

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