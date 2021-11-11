В Житомирской области мужчина изнасиловал малолетнюю девочку: суд вынес приговор

В Житомирской области судили злоумышленника, который изнасиловал малолетнюю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Изнасилование в Житомирской области. Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов установили, что летом прошлого года 23-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел под дом к соседской девочке. Своей жертве злоумышленник сказал, что у реки её ждет отец и предложил провести.

Выманив 10-летнего ребёнка из дома, преступник довел её до безлюдного места и там изнасиловал.

Мужчина был задержан стражами порядка. Отмечается, что в ходе судебного разбирательства он не признал своей вины.

На днях суд вынес приговор и признал подозреваемого виновным в совершении уголовного преступления. Его приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Ровенской области мужчина несколько раз изнасиловал свою падчерицу. В результате несовершеннолетняя забеременела от мужчины и родила ребёнка. О произошедшем узнали полицейские. Правоохранители выяснили, что пострадавшая боялась рассказывать о насилии, которое было совершено против неё, так как думала, что её мать лишат родительских прав.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Индии наводнения убивают людей. Разбушевавшаяся стихия уже унесла жизни нескольких десятков граждан. Некоторые из них погибли во время наводнений, а другие при сходе оползней. Тысячи людей, что проживают в низинных районах покинули свои дома. Их эвакуируют в безопасные регионы страны.

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