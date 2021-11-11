Родила ребёнка от отчима: в Ровенской области мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу

В Ровенской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Изнасилование в Ровенской области. Фото: Pixabay

Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов во время досудебного расследования установили, что 44-летний мужчина насиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Следствие установило два эпизода насилия над девушкой. Пострадавшая не рассказывала никому о произошедшем из-за того, что боялась, что её мать лишат родительских прав.

В результате девочка забеременела от своего отчима и родила ребёнка. На днях злоумышленника судили.

Коллегия судей полностью поддержала позицию прокуратуры и назначила преступнику наказание в виде лишения свободы на срок десять лет. Кроме того, мужчину внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы малолетних.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Турции произошло обрушение здания. По его завалами оказались более двадцати человек. Большинству из потерпевших понадобилась помощь медиков. Сотрудники спасательной службы работали всю ночь разбирая завалы. Всего было задействовано более двух сотен спасателей. На данный момент устанавливается причина происшествия. По предварительным данным, инцидент произошел во время повреждения одной из стен дома.

Также сайт "Комментарии" сообщали о том, что в Индии сильный пожар в здании больницы унес жизни нескольких младенцев. Огонь окутал одно из отделений медицинского учреждения. В этот момент в нем находилось около 40 детей. Прибывшие на место инцидента пожарные полностью ликвидировали возгорание.

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