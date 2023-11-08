Вор пытался обмануть 70-летнего мужчину на 1,3 млн гривен, но попал в ловушку пенсионера

Необычный инцидент произошел в польском городе Новый Тарг. 70-летний мужчина вместо того, чтобы попасть на крючок мошенника, вместе с полицией устроил ему ловушку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс TVN24.



Вор пытался обмануть 70-летнего мужчину. Фото из открытых источников

В конце октября польский пенсионер получил телефонный звонок из неизвестного номера. Звонивший назвался одним из членов его семьи и рассказал, что якобы сбил женщину и теперь нуждается в 150 тыс. злотых (1,3 млн гривен).

После этого 70-летний мужчина вызвал полицию и рассказал о звонке. Мужчина вместе с полицией организовали ловушку, а затем пенсионер позвонил мошеннику и договорился о встрече.

"Приготовив из клочков бумаги и тканевых тряпок пакет, который должен был имитировать набитую деньгами сумку, он пошел в указанное место", — говорится в отчете полиции.

За свертком с "деньгами" приехал мужчина, которого сразу поймала и арестовала полиция.

По статистике в Польше такого вида телефонного мошенничества становятся люди от 50 до 97 лет. В заявлении польские полисмены указали на необходимость проявлять осторожность во время телефонных контактов с незнакомцами, особенно если они требуют деньги. Такие советы следует также применять и украинцам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Закарпатье задержали мошенника, который получил у матери погибшего военного 7,5 млн гривен.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае в Португалии. Турист заказал в ресторане гранатовый сок, но через несколько минут его на землю повалила полиция, надела наручники и отправила в отделение.