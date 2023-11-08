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Вор пытался обмануть 70-летнего мужчину на 1,3 млн гривен, но попал в ловушку пенсионера

В Польше пенсионер сумел поймать вора, который хотел обмануть его на большую сумму денег.

сегодня, 17:55
Автор:
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Slava Kot
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Необычный инцидент произошел в польском городе Новый Тарг. 70-летний мужчина вместо того, чтобы попасть на крючок мошенника, вместе с полицией устроил ему ловушку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс TVN24.

Вор пытался обмануть 70-летнего мужчину на 1,3 млн гривен, но попал в ловушку пенсионера

Вор пытался обмануть 70-летнего мужчину. Фото из открытых источников

В конце октября польский пенсионер получил телефонный звонок из неизвестного номера. Звонивший назвался одним из членов его семьи и рассказал, что якобы сбил женщину и теперь нуждается в 150 тыс. злотых (1,3 млн гривен).


После этого 70-летний мужчина вызвал полицию и рассказал о звонке. Мужчина вместе с полицией организовали ловушку, а затем пенсионер позвонил мошеннику и договорился о встрече. 

"Приготовив из клочков бумаги и тканевых тряпок пакет, который должен был имитировать набитую деньгами сумку, он пошел в указанное место", — говорится в отчете полиции.

За свертком с "деньгами" приехал мужчина, которого сразу поймала и арестовала полиция.

По статистике в Польше такого вида телефонного мошенничества становятся люди от 50 до 97 лет. В заявлении польские полисмены указали на необходимость проявлять осторожность во время телефонных контактов с незнакомцами, особенно если они требуют деньги. Такие советы следует также применять и украинцам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Закарпатье задержали мошенника, который получил у матери погибшего военного 7,5 млн гривен.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае в Португалии. Турист заказал в ресторане гранатовый сок, но через несколько минут его на землю повалила полиция, надела наручники и отправила в отделение.



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Источник: https://tvn24.pl/krakow/nowy-targ-oszustwo-na-czlonka-rodziny-oszust-wpadl-w-pulapke-70-latka-zostal-zatrzymany-przez-policje-7418531
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