Военнослужащий задержан за публичное заявление о дезертирстве

Сотрудники правоохранительных органов задержали военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады, который публично заявил о своем самовольном уходе. Этот инцидент стал основой расследования уголовного производства. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



Военнослужащий задержан. Фото: gp.gov.ua

Расследование и обыск

В рамках следствия, осуществляемого под руководством Офиса Генерального прокурора, правоохранители сумели выявить местонахождение военного. На месте был произведен обыск, что позволило собрать важные доказательства.

Квалификация преступления

Задержание произошло согласно нормам статьи 208 Кодекса уголовного процесса Украины, а действия военнослужащего квалифицированы как дезертирство по части 4 статьи 408 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, и правоохранители продолжают работать над данным случаем. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Напомним, Харьковский суд признал 39-летнего жителя виновным в уклонении от военной службы во время мобилизации. Киевская окружная прокуратура города Харькова поддержала обвинение, в результате чего мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований по сотрудничеству с Нацполицией разоблачили и задержали государственного инспектора Львовской таможни. Инспектор помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации - продавал "белые билеты".