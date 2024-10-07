Во время обысков у врача с Житомира нашли 4,4 млн гривен: чем она занималась

Правоохранители Житомирской области продолжают расследование масштабной коррупционной схемы, в которой принимали участие медицинские работники. Речь идет о помощи военнообязанным избежать мобилизации путем получения фиктивных документов об инвалидности. Одной из ключевых фигуранток стал врач, издававший поддельные выводы магнитно-резонансной томографии (МРТ).



В Житомире полиция провела обыски у врача. Фото: Нацполиция

По данным следствия, 56-летний врач работала в одном из диагностических центров Житомира. В течение нескольких лет она выдавала поддельные МРТ-выводы для мужчин призывного возраста, не проходивших реальных обследований. Эти документы послужили основанием для получения фиктивных групп инвалидности, что позволяло избежать мобилизации.

Как следствие, правоохранительные органы провели обыск в доме врача. В ходе обысков полиция изъяла 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также жесткие диски, ноутбук, мобильные телефоны и другие доказательства ее участия в противоправной деятельности. Общая сумма изъятых средств превышает 4,4 миллиона гривен.

Как сообщает Полиция Житомирской области, расследование этой коррупционной схемы продолжается. Врач подозревается в принятии неправомерной выгоды, квалифицируемой по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы.

Этот не первый случай подобной коррупции на Житомирщине: в августе этого года была задержана медсестра одного из медицинских учреждений Житомира за взяточничество, связанное с выдачей групп инвалидности для военнообязанных.

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