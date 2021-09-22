Во Львовской области учитель биологии совершил жестокое убийство

В Львовской области произошло убийство. Об этом сообщает издание ТСН.

Фото: Факты ICTV.

Как стало известно, инцидент произошел в городе Самбор. Сообщается, что 47-летний мужчина, который болеет шизофренией, убил свою 80-летнюю мать. Тело погибшей подозреваемый на протяжении нескольких недель держал в квартире.

Об инциденте узнали в правоохранительных органах. Для того чтобы попасть в квартиру, где произошло убийство стражи порядка провели спецоперацию.

Проникнув в помещение, полицейские обнаружили труп женщины, а также задержали её сына. Согласно данным СМИ, у погибшей был перелом подъязычной кости, а это свидетельствует об удушении.

Мужчина работал учителем биологии в Закарпатье. По словам правоохранителей, мать скрывала болезнь сына на протяжении двух десятилетий.

Правонарушитель рассказал, что не помнит момента убийства, а также отметил, что не собирался хоронить мать, а хотел дальше жить с её телом.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России мужчина застрелил бывшую жену сына из-за развода. Пенсионер с ружьем "Вепрь-12" вышел из дома, в котором жила потерпевшая. В подъезде было найдено бездыханное тело женщины пулевыми ранениями в области головы. По предварительным данным, преступник совершил два выстрела. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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