В Черкассах застрелили местного предпринимателя: что известно об убийстве (ФОТО)

В областном центре — городе Черкассах неизвестные из автоматического оружия расстреляли мужчину на улице недалеко от одного из городских кафе. Местные медиа установили личность погибшего. Это известный черкасский бизнесмен Михаил Козлов. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Черкасской области и сайт Страна.

Убитым в Черкассах оказался гражданин Козлов Михаил Владимирович (фото: facebook.com/cherkasypolice)

По информации местных полицейских, Черкасское райуправление зарегистрировало сообщение о преступлении на улице Байды Вишневецкого. Незнакомец стрелял на улице и нанес ранения человеку.

Выстрелив в свою жертву, преступник скрылся с места преступления на иномарке. Чтобы его перехвалить, на территории областного центра и по всей области начали специальную полицейскую операцию "Сирена". Беглецов даже отслеживал полицейский вертолет.

Пострадавшего бизнесмена спасали медики одного из городских медицинских учреждений. Но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное тяжкое преступление предусмотрен немалый срок наказания в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Журналисты сайта "Страна", используя собственных осведомителей, утверждают, что покойный, в которого стреляли в городе — это 44-летний Михаил Козлов, руководитель ОПГ "Козлова".

Убийство могли совершить незнакомцы, экипированные в темную форму, похожую на ту, которую одевают спецназовцы. Авто, которое перевозило их, обнаружили сожженным на трассе, ведущей на Канев. Также полицейские нашли охотничье ружье "Сайга".

Один из жителей города случайно видел, как стреляли трое незнакомцев в масках. По его словам, их приводит издание "Обо всем", горожанин видел, как во дворе дома незнакомец выстрелил в верх. Через секунду прозвучала автоматная очередь слева, там расположена городская кофейня. За несколько секунд оттуда выбежали трое в черной форме, как у работников СБУ, только без надписей. Двое из незнакомцев держали в руках автоматы. Третьего свидетеля не успел рассмотреть, Они бежали дворами. Это все продолжалось очень быстро, до двух минут.

Погибший бизнесмен Козлов был среди соучредителей частного предприятия "Сталь", которое предоставляло охранные услуги.

Вместе с тем он был причастен к общественному объединению "Организованная защита граждан". Именно эта структура в определенное время пикетировали прокуратуру, ее члены, как утверждают местные СМИ, вели местные войны за базу педагогов. Важно, что в прошлом году эту общественную структуру проверяли на наличие связей с терроризмом.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Черкассах от агрессивного отца забрали пятерых детей .

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