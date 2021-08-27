Во Львове таксист получил пулю вместо денег: что говорят в полиции



















Во Львове разыскивают напавших на таксиста, фото Нацполиция

Неизвестные застрелили местного таксиста. Происшествие случилось 27 августа утром. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.



Сейчас разыскивают причастных к убийству местного 64-летнего мужчины, который работал таксистом во Львове. В полицию позвонили работники ресторана "Форес" по улице Василия Стуса.

Львовяне сообщили, что их попросил о помощи водитель такси, который зашел в ресторан весь в крови. По словам потерпевшего, в него стреляли из огнестрельного оружия.

Работники ресторана вызвали "скорую" для раненого. Мужчину госпитализировали в городскую больницу, однако там он скончался от ран. Медикам не удалось его спасти.

На месте работала следственно-оперативная группа Львовского районного управления полициӥ №1, сотрудники уголовного розыска и криминалисты.



По словам депутата горсовета Игоря Зинкевича, полиция подозревает в убийстве двух мужчин, которые ехали с ним в то утро. Первый имеет рост 175 см, человек среднего телосложения, был одет в черную кепку, короткую красную куртку и черные штаны. Другой имеет рост до 185 см, крепкого телосложения, был одет в темный блайзер.



Всех, кто знает где могут находиться мужчины, полицейские просят сообщать на линию "102". Розыск нападавших продолжается, патрули получили ориентировку.

По факту убийства открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украӥны.



во Львове Виктор Ющенко ездил по улицам города в нетрезвом состоянии. Как писал портал "Комментарии",





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