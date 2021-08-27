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Главная Новости Общество Криминал Во Львове таксист получил пулю вместо денег: что говорят в полиции
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Во Львове таксист получил пулю вместо денег: что говорят в полиции

Мужчина пришел в ресторан и попросил помощи

сегодня, 18:10
Автор:

Козлова Альбіна








Во Львове таксист получил пулю вместо денег: что говорят в полиции

Во Львове разыскивают напавших на таксиста, фото Нацполиция

Неизвестные застрелили местного таксиста. Происшествие случилось 27 августа утром. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Сейчас разыскивают причастных к убийству местного 64-летнего мужчины, который работал таксистом во Львове. В полицию позвонили работники ресторана "Форес" по улице Василия Стуса.

Львовяне сообщили, что их попросил о помощи водитель такси, который зашел в ресторан весь в крови. По словам потерпевшего, в него стреляли из огнестрельного оружия.

Работники ресторана вызвали "скорую" для раненого. Мужчину госпитализировали в городскую больницу, однако там он скончался от ран. Медикам не удалось его спасти.

На месте работала следственно-оперативная группа Львовского районного управления полициӥ №1, сотрудники уголовного розыска и криминалисты.

По словам депутата горсовета Игоря Зинкевича, полиция подозревает в убийстве двух мужчин, которые ехали с ним в то утро. Первый имеет рост 175 см, человек среднего телосложения, был одет в черную кепку, короткую красную куртку и черные штаны. Другой имеет рост до 185 см, крепкого телосложения, был одет в темный блайзер.

Всех, кто знает где могут находиться мужчины, полицейские просят сообщать на линию "102". Розыск нападавших продолжается, патрули получили ориентировку.

По факту убийства открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украӥны.

Как писал портал "Комментарии", во Львове Виктор Ющенко ездил по улицам города в нетрезвом состоянии.


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Источник: https://lv.npu.gov.ua/news/vbivstvo/u-lvovi-policzei-ski-rozshukuyut-zlovmisnika-prichetnogo-do-vbivstva-taksista/
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