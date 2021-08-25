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Главная Новости Общество происшествия Во Львове Виктор Ющенко ездил по улицам города в нетрезвом состоянии: что известно об инциденте (ФОТО)
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Во Львове Виктор Ющенко ездил по улицам города в нетрезвом состоянии: что известно об инциденте (ФОТО)

Содержание алкоголя в крови мужчины в 17 раз превысило норму

сегодня, 19:33
Автор:

Лиля Воробьева

Не екс-президент, а житель Львова Виктор Ющенко пьяным мчался по улицам города, пока не попался местным стражам порядка. К счастью, водитель-выпивоха никого не убил и не покалечил. Зато он в 17 раз превысил норму употребления алкоголя и по приговору Шевченковского районного суда вынужден будет уплатить 34 тысячи гривен штрафа, как наказание за то, что сел за руль пьяным. Львовский господин Ющенко управлял автомобилем с 3,45 промилле алкоголя в крови. Об этом антирекорде информирует сайт Zaxid.Net.

Во Львове Виктор Ющенко ездил по улицам города в нетрезвом состоянии: что известно об инциденте (ФОТО)

Суд наказал нарушителя ПДД (фото: "Дела")

Важно, что руководитель Volkswagen Polo два раза нарушал закон и садился в свой автомобиль уже изрядно навеселе. Сначала правоохранители выловили однофамильца экс-президента 13 июля этого года в центре города, на проспекте Черновола почти в 23 часа ночи. Обзор на устройстве Drager показал результат 3,45 промилле, что в 17 раз превышает норму. На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения).

В тот же день уже почти в полночь львовского господина Ющенко второй раз остановили на проспекте Черновола, 67. Проверка на содержание алкоголя в крови на Drager показала результат 3,13 промилле.

Судья не только дважды признал виновным этого львовского господина за то, что садился за руль нетрезвым, но и наложил на него штраф в размере 34 тысячи гривен за два эти пьяных случая. Однофамильца президента не спасло и славное имя. Ведь на два года его лишили права садиться за руль и обязали еще заплатить 454 гривны судебного сбора.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что в Львове пьяный полицейский на внедорожнике протаранил три авто и снес детскую площадку.


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Источник: https://zaxid.net/sud_pokarav_lvivskogo_vodiya_z_perevishhenoyu_v_16_raziv_normoyu_alkogolyu_v_krovi_n1524816
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