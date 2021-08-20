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Главная Новости Общество Криминал Во Львове открыли производство в отношении хирурга: в чем его подозревают
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Во Львове открыли производство в отношении хирурга: в чем его подозревают

Львовского хирурга привлекут к ответственности

20 августа 2021, 19:25
Автор:

Козлова Альбіна

Юноша умер после того, как сходил в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Во Львове открыли производство в отношении хирурга: в чем его подозревают

Хирург не госпитализировал пациента и тот умер, фото из открытых источников

Известно, что 23-летний житель Львовского района пришел в больницу с жалобами на здоровье. Пациента осмотрел хирург районной больницы и отпустил домой. Через некоторое время юноша скончался. Родные парня написали заявление в полицию. Там провели расследование смерти парня.

Установлено, что 38-летний врач-хирург обследовал его ненадлежащим образом и недооценил критическое состояние здоровья пациента. Последний умер из-за того, что вовремя не получил медицинского лечения и его болезнь обострилась.

Медику уже объявили подозрение по части 1 статьи 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Дело расследовали сотрудники отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления полиции.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то медика могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или наказать исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщал портал "Комментарии", во Львове будут судить классную руководительницу погибшего школьника. Парень упал в водопад во время школьной экскурсии с другими классами в природном парке "Святые Бескиды". От новости классная руководительница попала в реанимацию городской больницы с гипертоническим кризом.


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Источник: https://lv.npu.gov.ua/news/diyalnist/na-lvivshhini-slidchi-povidomili-pro-pidozru-likaryu-nedbalist-yakogo-prizvela-do-smerti-paczijenta/
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