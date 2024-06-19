Влюбленная украинка передала 500 тыс. гривен интернет-мошеннику: как ее обманули

Жительница Прикарпатья попала в аферу и перевела незнакомому мужчине полмиллиона гривен. Таким образом, женщина хотела, чтобы ее "возлюбленный" приехал в Украину из Сирии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области.



Украинка на сайте знакомств потеряла полмиллиона гривен. Фото из открытых источников

56-летняя жительница Ивано-Франковска в приложении онлайн знакомств начала активно общаться с иностранцем. Мужчина представился ей врачом, работающим в Сирии. После тесного общения мужчина заявил, что хочет жениться на украинке, однако не может этого сделать, ведь ему нужно разрешение на выезд из Сирии.

Мошенник рассказал женщине, что ей нужно написать письмо в ООН и дал фиктивный адрес организации. Украинка написала на почту и получила в ответ реквизиты от якобы представителя ООН на оплату разрешения выезда ее интернет-друга, которые также включали страхование и перелет.

Женщина перечислила средства на отправленные ей реквизиты несколькими платежами на общую сумму почти 500 тыс. гривен. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в полицию, которая открыла уголовное дело.

"Полицейские призывают граждан не перечислять деньги неизвестным лицам, которые под предлогом дружбы или романтических отношений втираются в доверие и под разными предлогами просят прислать деньги", — рекомендует полиция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом виде мошенничества, который получил название квишинг. Оно базируется на использовании фиктивного QR-кода, отсканировав который вы можете потерять денег.

Также "Комментарии" писали о воре, который пытался обмануть пенсионера на миллион гривен, но попал в его ловушку.