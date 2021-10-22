ВАКС отказал в ходатайстве об изъятии квартиры у нардепа

Гражданский иск прокурора Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не удовлетворил. Об этом стало известно 21 октября, сообщают в пресс-службе Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).



Полный текст решения суда будет опубликован до 1 ноября, фото из открытых источников

Иск прокурора САП касался признания квартиры в столице необоснованным активом, который должны были изъять у ее владельца в пользу государства. Речь идет о квартире стоимостью более 7 млн гривен, которую приобрел народный депутат.



Полный текст решения суда обнародуют до 1 ноября 2021 года. Тогда в САП решат будут ли они подавать апелляцию. Известно из материалов следствия, что нардеп девятого созыва в прошлом году купил квартиру.

Однако цена трехкомнатной квартиры в столице значительно больше, чем задекларированные доходы депутата. САП и Государственное бюро расследований проверили информацию и определили, что для покупки ему не хватало трех миллионов гривен. Поэтому депутат должен доказать, что он получил эти средства законным путем иначе имущество должно быть изъято.



Гражданский иск в ВАКС по делу был подан 28 мая 2021 года. Во время заседания прокурор должен доказывать, что доходы депутата меньше суммы приобретенного недвижимого имущества. Тогда ответчик должен предоставить доказательства легальности получения доходов.



Как сообщал портал "Комментарии", бывшего чиновника Нацполиции будут судить. Задержали и объявили подозрение мужчине 15 апреля 2021 года. Тогда его автомобиль с водителем остановили детективы НАБУ и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры вместе со спецназовцами.

Также мы писали, что детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры объявили о подозрении двум бывшим работникам одного из филиалов АО "Укрзализныця" и бизнесмену.

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