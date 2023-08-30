Вагнеровца арестовали за изнасилование несовершеннолетней племянницы

Суд в российском Волгограде арестовал вагнеровца, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщают "Комментарии"

Главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин

Как передает "Радио Свобода", после участия в войне против Украины наемник частной военной компании "Вагнер" 35-летний Алексей Хлебников, по данным следствия, изнасиловал в лесу свою 13-летнюю племянницу, угрожая ей ножом.

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Вагнеровец уже был не в ладах с законом. Так, в 2008 году его привлекали за кражу и разбой, а в 2018-м приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу об убийстве. Год назад заключённого завербовали в колонии в ряды ЧВК "Вагнер". Он воевал против Украины, недавно вернулся домой, в хутор Рожновский Новоаннинского района Волгоградский области, где и совершил уже очередное свое преступление.

Кроме этого, в СМИ сообщалось, что в конце мая в Новосибирской области под арест отправили вагнеровца, подозреваемого в изнасиловании двух школьниц 10 и 12 лет. В начале августа в Карелии по обвинению в убийстве шестерых человек был арестован вернувшийся с войны ранее судимый вагнеровец Игорь Софонов. А в Кировской области РФ разыскивают вагнеровца по подозрению в изнасиловании и избиении 26-летней девушки.

По разным оценкам, в ЧВК "Вагнер" в российских тюрьмах завербовали от 50 до 70 тысяч бойцов. 32 тысячи из них, по словам главаря ЧВК Евгения Пригожина, вернулись и получили за участие в боевых действиях помилования от президент России.

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