Шойгу потребовал производить системы ПВО круглосуточно

После масштабного удара БПЛА по территории России министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил завод концерна "Алмаз-Антей" в Тульской области и потребовал наладить производство "в режиме 24/7". Об этом сообщают "Комментарии".

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу потребовал от руководства российского концерна "Алмаз-Антей", который выпускает вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, перейти на производство "в режиме 24/7", то есть круглосуточно и без выходных, передает пресс-служба минобороны РФ после визита Шойгу на предприятие госконцерна в Тульской области.

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По данным пресс-службы, Шойгу проинспектировал производственные цеха, выпускающие радиолокационные системы. Гендиректор концерна Ян Новиков доложил ему о наращивании темпов производства и поставок средств контрбатарейной борьбы российским войскам, продолжающим военные действия против Украины. По словам Новикова, на заводе уже ранее увеличили рабочие смены, а проведенная в последние два года реконструкция и техническое перевооружения позволили нарастить производственные мощности "в разы", передает DW.

Напомним, что в ночь на 30 августа был нанесен наиболее масштабный удар дронами на территории РФ. Беспилотники атаковали Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и Московскую области. В Пскове в результате удара по аэродрому двойного назначения были уничтожены не менее четырех военно-транспортных самолетов Ил-76.

"Алмаз-Антей" — российский государственный концерн, объединяющий предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения для противовоздушной обороны и противоракетной обороны, со штаб-квартирой в Москве. Кроме того, задачи концерна включают реализацию, сопровождение эксплуатации, ремонт и утилизацию для федеральных государственных нужд и иностранных заказчиков систем, комплексов и средств противовоздушной обороны и средств нестратегической противоракетной обороны. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI, объем продажи оружия концерном "Алмаз-Антей" в 2019 году составил 9420 млн долларов, что выводит его на 15-е место в списке крупнейших военно-промышленных компаний мира. Из-за войны на Донбассе и вторжении России на Украину, концерн находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

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