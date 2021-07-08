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Главная Новости Общество Криминал В Житомирской области мужчина приезжал в гости к кумовьям, чтоб насиловать маленькую крестницу
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В Житомирской области мужчина приезжал в гости к кумовьям, чтоб насиловать маленькую крестницу

Кроме того, в ходе обыска у мужчины были изъяты записи с детской порнографией

сегодня, 16:56
Автор:

Денис Подставной

В городе Корстень, что в Житомирской области, мужчина насиловал свою крестницу. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Житомирской области. 

В Житомирской области мужчина приезжал в гости к кумовьям, чтоб насиловать маленькую крестницу

Изнасилование крестницы в Житомирской области. Фото из открытых источников

Как стало известно, сорокасемилетний мужчина много раз приезжал погостить к своим кумовьям и в это время насиловал малолетнюю крестницу и развращал её младшую сестру. 

Также стало известно, что злоумышленник приглашал своих жертв к себе домой, где издевался над ними. Кроме этого, мужчина стал фигурантом еще одного уголовного дела. В ходе следственных действий у подозреваемого были обнаружены видеофайлы с порнографическим содержанием, на которых были запечатлены несовершеннолетние.

Пострадавшие и их брат были изъяты из семьи. На данный момент решается вопрос о лишении родителей прав на детей. За данное правонарушению подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Днепропетровской области семейный насильник зарезал двух маленьких детей своей бывшей сожительницы, а затем подался в бега. Как стало известно, 28-летний злоумышленник перерезал горло двухлетнему малышку и нанёс колотые раны его семилетнему брату. Оба пострадавших скончались на месте происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, в российском городе Починок, что в Смоленской области в результате пожара в частном доме погибло шестеро человек. Пятеро из них являлись детьми. Известно, что возраст погибших детей составлял  - от 4 месяцев до 12 лет. Пожарные рассказали о предполагаемых причинах пожара. 


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Источник: https://zhit.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=299270
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