В Житомирской области мужчина на протяжении года насиловал малолетнюю

В Житомирской области мужчина насиловал свою малолетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

В Житомирской области мужчина насиловал свою дочь. Фото из открытых источников

Как стало известно, 44-летний мужчина, на протяжении года систематически совершал действия сексуального характера в отношении своей 12 летней дочери.

На подавленное эмоциональное состояние потерпевшей обратила внимание школьный психолог. Во время разговора с девочкой она узнала о сексуальном насилии над ней.

О произошедшем стало известно правоохранительным органам. Подозреваемый в уголовном преступлении был задержан.

Служба по делам детей изъяла из семьи пострадавшую и её младшую сестру. На данный момент они временно находятся в детском учреждении.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Донецкой области судили мужчину, который надругался над 10-летней. Девочка шла в компьютерную академию и во время этого на неё напал злоумышленник. Мужчина затащил свою жертву за сарай и там изнасиловал. Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний, ранее судимый местный житель.

Также "Комментарии" информировали о том, что в американской Флориде школьная учительница регулярно занималась сексом со своим несовершеннолетним учеником. Отношения между ней и подростком начались в августе этого года. Тогда правонарушительница написала сообщение школьнику, в котором призналась в своих чувствах. После этого они начали встречаться. Иногда преступница забирала подростка после занятий и в машине занималась с ним сексом.









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