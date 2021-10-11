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В Житомирской области мужчина на протяжении года насиловал малолетнюю

Служба по делам детей изъяла из семьи пострадавшую и её младшую сестру

сегодня, 17:40
Автор:

Денис Подставной

В Житомирской области мужчина насиловал свою малолетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области. 

В Житомирской области мужчина на протяжении года насиловал малолетнюю

В Житомирской области мужчина насиловал свою дочь. Фото из открытых источников

Как стало известно, 44-летний мужчина, на протяжении года систематически совершал действия сексуального характера в отношении своей 12 летней дочери. 

На подавленное эмоциональное состояние потерпевшей обратила внимание школьный психолог. Во время разговора с девочкой она узнала о сексуальном насилии над ней.

О произошедшем стало известно правоохранительным органам. Подозреваемый в уголовном преступлении был задержан. 

Служба по делам детей изъяла из семьи пострадавшую и её младшую сестру. На данный момент они временно находятся в детском учреждении. 

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Донецкой области судили мужчину, который надругался над 10-летней. Девочка шла в компьютерную академию и во время этого на неё напал злоумышленник. Мужчина затащил свою жертву за сарай и там изнасиловал. Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний, ранее судимый местный житель. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в американской Флориде школьная учительница регулярно занималась сексом со своим несовершеннолетним учеником. Отношения между ней и подростком начались в августе этого года. Тогда правонарушительница написала сообщение школьнику, в котором призналась в своих чувствах. После этого они начали встречаться. Иногда преступница забирала подростка после занятий и в машине занималась с ним сексом. 




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Источник: https://zhit.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=305769
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