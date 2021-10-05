Завел за гараж и изнасиловал: в Донецкой области судили мужчину, который надругался над 10-летней

В Донецкой области судили мужчину, который изнасиловал малолетнюю. Об этом сообщает издание ТСН.

Изнасилование малолетней в Мариуполе. Фото: novyny.24tv.ua

Как стало известно, инцидент произошел в городе Мариуполь в 2019 году. Сообщается, что в Центральном районе города 29-летний ранее судимый местный житель напал на 10-летнюю девочку, которая шла в компьютерную академию.

Злоумышленник угрожая холодным оружием завел свою жертву за сарай и изнасиловал её. О преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

Стражам порядка удалось установить личность и задержать подозреваемого. На суде мужчине не признал своей вины.

Насильник был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в американском штате Флорида 31-летняя школьная учительница систематически вступала в интимную связь с несовершеннолетним учеником. По информации СМИ, их отношения начались в августе этого года. Женщина прислала подростку сообщение, где признавалась ему в своих чувствах. Отмечается, что подозреваемая иногда забирала подростка после тренировок на своем автомобиле. В нём они занимались сексом. Кроме того, она присылала свои фотографии интимного характера.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Белом море потерпело крушение российское судно. Сотрудники спасательной службы получили сигнал бедствия и поспешили на помощь. Сообщается, что судно получило пробоину и вода начала заливать машинное отделение. На борту находятся пять человек. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Подробно об этом читайте в нашем материале.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!