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Завел за гараж и изнасиловал: в Донецкой области судили мужчину, который надругался над 10-летней

Злоумышленник напал на школьницу, когда та шла в компьютерную академию

сегодня, 17:46
Автор:

Денис Подставной

В Донецкой области судили мужчину, который изнасиловал малолетнюю. Об этом сообщает издание ТСН. 

Завел за гараж и изнасиловал: в Донецкой области судили мужчину, который надругался над 10-летней

Изнасилование малолетней в Мариуполе. Фото: novyny.24tv.ua

Как стало известно, инцидент произошел в городе Мариуполь в 2019 году. Сообщается, что в Центральном районе города 29-летний ранее судимый местный житель напал на 10-летнюю девочку, которая шла в компьютерную академию. 

Злоумышленник угрожая холодным оружием завел свою жертву за сарай и изнасиловал её. О преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов. 

Стражам порядка удалось установить личность и задержать подозреваемого. На суде мужчине не признал своей вины. 

Насильник был приговорен к 12 годам лишения свободы. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в американском штате Флорида 31-летняя школьная учительница систематически вступала в интимную связь с несовершеннолетним учеником. По информации СМИ, их отношения начались в августе этого года. Женщина прислала подростку сообщение, где признавалась ему в своих чувствах. Отмечается, что подозреваемая иногда забирала подростка после тренировок на своем автомобиле. В нём они занимались сексом. Кроме того, она присылала свои фотографии интимного характера. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Белом море потерпело крушение российское судно. Сотрудники спасательной службы получили сигнал бедствия и поспешили на помощь. Сообщается, что судно получило пробоину и вода начала заливать машинное отделение. На борту находятся пять человек. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Подробно об этом читайте в нашем материале. 





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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/ugrozhaya-nozhom-zavel-za-saray-v-mariupole-sudili-muzhchinu-kotoryy-iznasiloval-10-letnyuyu-devochku-1881655.html
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