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В Запорожской области пропавшую без вести женщину нашли мёртвой: подробности

Ранее женщина неоднократно высказывала желание покончить жизнь самоубийством

сегодня, 19:40
Автор:

Денис Подставной

В Запорожской области обнаружили бездыханное тело женщины. Об этом сообщает Depo, ссылаясь на Нацполицию. 

В Запорожской области пропавшую без вести женщину нашли мёртвой: подробности

Самоубийство в Запорожской области. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в городе Токмак. Сообщается, что в лесополосе был обнаружен труп 43-летней жительницы, которая пропала без вести две недели назад. Женщину обнаружили повешенной. 

Правоохранители рассказали, что в последнее время женщина находилась в подавленном состоянии. Отмечается, что ранее она неоднократно высказывала желание покончить жизнь самоубийством. 

Стражи порядка уголовное производство по статье умышленное убийство с дополнительной квалификацией — "самоубийство". На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Запорожской области мужчина убил себя на глазах у девушки. Сообщается, что погибший страдал от приступов психоза и мании преследования. Кроме того, мужчина злоупотреблял спиртными, а также употреблял наркотики. В вечер трагедии он на глазах у своей сожительницы нанес себе телесные повреждения в области горла. От полученных травм он скончался на месте. О произошедшем узнали в правоохранительных органах. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Польше произошло смертельное ДТП с участием украинцев. Сообщается, что легковой автомобиль, в салоне которого находились двое мужчин, слетел с дороги и врезался в дерево. От полученных травм они скончались на месте. Прибывшим на место событий медикам пришлось вырезать тела погибших из сильно покореженного транспортного средства. Мужчинам было 21 и 22 года. 





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Источник: https://zp.depo.ua/ukr/zp/na-zaporizhzhi-bezvisti-zniklu-zhinku-znayshli-povishenoyu-v-lisosmuzi-202110061376323
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