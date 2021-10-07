В Запорожской области мужчина убил себя на глазах у девушки

В Запорожской области мужчина убил себя на глазах у сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

Самоубийство в Запорожской области. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в селе Солоководное, что в Розовском районе. Сообщается, что 24-летний мужчина, который при жизни злоупотреблял спиртными, а также употреблял наркотики, убил себя.

В вечер трагедии мужчина вёл себя неадекватно и на глазах у своей сожительницы нанес себе телесные повреждения кухонным ножом в районе горла.

О случившемся узнали в правоохранительных органах. По данному факту в ЕРДР внесены сведения.

Отмечается, что погибший страдал от приступов психоза и мании преследования.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Одессе стая бездомных собак набросилась на ребёнка. Агрессивные животные напали на школьника, когда тот хотел погладить их. На помощь пострадавшему поспешил охранник и соседи. Им удалось прогнать собак от мальчика, однако одна из них успела укусить его. Потерпевшего отвезли в медицинское учреждение и сделали прививку. Отмечается, что жильцы многоэтажки, у которых во дворе бродят бездомные собаки, боятся выпускать своих детей на улицу.

Также "Комментарии" информировали о том, что на Шакиру напали дикие кабаны. Инцидент произошел, когда известная певица со своим ребёнком гуляла в парке Барселоны. Животные буквально выхватили ее сумку, в которой был мобильный телефон и другие вещи. "Награбленное" они утащили в лес. Спустя некоторое время сумку удалось найти. Как оказалось, это далеко не первый случай встречи людей с кабанами прямо посреди парка.

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