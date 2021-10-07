В Запорожской области мужчина убил себя на глазах у своей девушки

В Запорожской области мужчина убил себя на глазах у сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

Самоубийство в Запорожской области. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в селе Солоководное, что в Розовском районе. Сообщается, что 24-летний мужчина, который при жизни злоупотреблял спиртными, а также употреблял наркотики, убил себя.

В вечер трагедии мужчина вёл себя неадекватно и на глазах у своей сожительницы нанес себе телесные повреждения кухонным ножом в районе горла.

О случившемся узнали в правоохранительных органах. По данному факту в ЕРДР внесены сведения.

Отмечается, что погибший страдал от приступов психоза и мании преследования.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Одессе стая бездомных собак набросилась на ребёнка. Агрессивные животные напали на школьника, когда тот хотел погладить их. На помощь пострадавшему поспешил охранник и соседи. Им удалось прогнать собак от мальчика, однако одна из них успела укусить его. Потерпевшего отвезли в медицинское учреждение и сделали прививку. Отмечается, что жильцы многоэтажки, у которых во дворе бродят бездомные собаки, боятся выпускать своих детей на улицу.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Польше произошло смертельное ДТП с участием украинцев. Сообщается, что легковой автомобиль, в салоне которого находились двое мужчин, слетел с дороги и врезался в дерево. От полученных травм они скончались на месте. Прибывшим на место событий медикам пришлось вырезать тела погибших из сильно покореженного транспортного средства. Мужчинам было 21 и 22 года.



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