Хотел погладить: в Одессе стая бездомных собак напала на ребёнка (ВИДЕО)



















В Одессе бездомные собаки напали на маленького мальчика. Об этом сообщает издание ТСН.

Стая собак напала на ребёнка. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел на улице Семена Палия. На школьника напала стая собак, когда тот пытался погладить одну из них. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Охранник вместе с соседями помог прогнать агрессивных животных от ребенка. Однако одна собака успела укусить мальчика. Сразу после инцидента пострадавшего отвезли в медицинское учреждение и сделали прививку от столбняка.

Отмечается, что жильцы часто обращались за помощью, так как не знают, что делать с проблемой бездомных собак во дворе своего дома. Люди боятся отпускать своих детей на улицу.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в США аллигатор выпрыгнул из озера и отобрал у ребёнка удочку. Житель Флориды отправился со своим малолетним сыном порыбачить на озеро. Весь процесс он снимал на видео. Мальчишка поймал на удочку крупного окуня, однако в этот момент из реки выпрыгнул хищник. Животное утащило в воду улов вместе с удочкой. Видео попало в Сеть и комментаторы под ним отметили, что вечерняя рыбалка во Флориде является опасным занятием.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Барселоне дикие кабаны напали на Шакиру. По ее словам певицы, в парке к ним внезапно подбежали кабаны. Затем они буквально выхватили ее сумку, в которой был мобильный телефон и другие вещи. "Награбленное" животные унесли в лес. Спустя некоторое время сумку всё-таки удалось найти. Отмечается, что в результате инцидента ни Шакира, ни ее восьмилетний сын Милан не пострадали.

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