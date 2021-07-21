В Запорожье спортивный тренер создавал порно с участием своих малолетних воспитанниц (ВИДЕО)



















В Запорожье детский тренер создавал порноматериалы с участием своих воспитанниц. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

В Запорожье тренер по акробатике создавал порно с малолетними. Фото из открытых источников

Как стало известно, киберполиции удалось выяснить, что тренер по спортивной акробатике, который занимался с несовершеннолетними, создавал фотоматериалы порнографического содержания с участием своих воспитанниц. 48-летний злоумышленник фотографировал своих учениц в нижнем белье, а затем снимки продавал в Сети.

Отмечается, что правонарушитель, перед совершением преступления, попросил у родителей пострадавших письменное согласие на фотографирование. Он наврал им, что их дети будут принимать участие в фотосессии для рекламы спортивной одежды. На данный момент известно о трех пострадавших от рук злоумышленника. Всем им было по восемь лет.

В доме у нарушителя сотрудники правоохранительных органов провели обыск. Они изъяли компьютер, жесткие диски и фотоаппарат преступника. Выяснилось, что на технике содержалось около полу терабайта материалов порнографического характера с участием малолетних.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в городе Корстень, что в Житомирской области мужчина насиловал собстенную несовершеннолетнюю крестницу, а также развращал её сестру. Известно, что мужчина делал это, когда приезжал в гости к кумовьям. Иногда он приглашал своих жертв к себе домой и там издевался. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Колумбии работник детского сада подозревается в изнасиловании нескольких десятков детей. Возраст всех его жертв составлял до четырех лет. На данный момент он задержан сотрудниками правоохранительных органов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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