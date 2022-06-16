В Украине владелец СТО продавал внедорожники, предназначавшиеся для ВСУ (ФОТО)

Правоохранители задержали мужчину, который продавал внедорожники Вооруженных сил Украины, которые были ввезены в страну в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в социальной сети Facebook.

Фото: Киевская городская прокуратура

Как стало известно, в городе Киев владелец СТО, имея в своем распоряжении два автомобиля польской регистрации, которые в соответствии с Декларацией о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, были ввезены в Украину с целью дальнейшей передачи для нужд одной из воинских частей, организовал их продажу.





Фото: Киевская городская прокуратура



"2 июня после осмотра транспортных средств покупателем, мужчина получил задаток на сумму 400 дол. США. В дальнейшем после проведения ремонта автомобилей и получения второй части средств на сумму 6 100 долларов США мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.", — сообщает Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

В настоящий момент подозреваемому сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Киевская городская прокуратура



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