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В Украине владелец СТО продавал внедорожники, предназначавшиеся для ВСУ (ФОТО)

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

сегодня, 13:28
Автор:

Денис
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Правоохранители задержали мужчину, который продавал внедорожники Вооруженных сил Украины, которые были ввезены в страну в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в социальной сети Facebook. 

В Украине владелец СТО продавал внедорожники, предназначавшиеся для ВСУ (ФОТО)

Фото: Киевская городская прокуратура

Как стало известно, в городе Киев владелец СТО, имея в своем распоряжении два автомобиля польской регистрации, которые в соответствии с Декларацией о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, были ввезены в Украину с целью дальнейшей передачи для нужд одной из воинских частей, организовал их продажу.

В Украине владелец СТО продавал внедорожники, предназначавшиеся для ВСУ (ФОТО) - фото 2

Фото: Киевская городская прокуратура

"2 июня после осмотра транспортных средств покупателем, мужчина получил задаток на сумму 400 дол. США. В дальнейшем после проведения ремонта автомобилей и получения второй части средств на сумму 6 100 долларов США мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.", — сообщает Киевская городская прокуратура. 

В Украине владелец СТО продавал внедорожники, предназначавшиеся для ВСУ (ФОТО) - фото 3

Фото: Киевская городская прокуратура

В настоящий момент подозреваемому сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

В Украине владелец СТО продавал внедорожники, предназначавшиеся для ВСУ (ФОТО) - фото 4

Фото: Киевская городская прокуратура

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Источник: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/
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