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Известный пес Патрон потроллил Макрона, который прибыл с визитом в Украину (ФОТО)

Пес Патрон опубликовал новое фото

сегодня, 11:45
Автор:

Денис
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Известный украинский пес-сапер прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Intagram. 

Известный пес Патрон потроллил Макрона, который прибыл с визитом в Украину (ФОТО)

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Четырехлапый спасатель потроллил президента Франции за частые звонки "одному неуважаемому человеку". 

"Пошел грызть телефонные провода, потому что в Украину приехал Эммануэль Макрон, а у него есть некоторые проблемы с неудержимым желанием звонить одному неуважаемому человеку". 

Известный пес Патрон потроллил Макрона, который прибыл с визитом в Украину (ФОТО) - фото 2

Фото: https://www.instagram.com/p/Ce24UH7D8zJ/

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Источник: https://www.instagram.com/p/Ce24UH7D8zJ/
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