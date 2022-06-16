Известный пес Патрон потроллил Макрона, который прибыл с визитом в Украину (ФОТО)

Известный украинский пес-сапер прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Intagram.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Четырехлапый спасатель потроллил президента Франции за частые звонки "одному неуважаемому человеку".

"Пошел грызть телефонные провода, потому что в Украину приехал Эммануэль Макрон, а у него есть некоторые проблемы с неудержимым желанием звонить одному неуважаемому человеку".

Фото: https://www.instagram.com/p/Ce24UH7D8zJ/

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