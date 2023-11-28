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В Украине ликвидировали киберпреступную организацию: провела хакерские атаки в 70 странах

Украина совместно со следователями Европола ликвидировала киберпреступную организацию хакеров, требовавших деньги у международных корпораций.

сегодня, 12:52
Автор:
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Slava Kot
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Европол объявил, что в Украине была ликвидирована банда киберпреступников, которые нацеливались на крупные корпорации и потребовали средства, чтобы вернуть контроль над программным обеспечением компаний. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

В Украине ликвидировали киберпреступную организацию: провела хакерские атаки в 70 странах

Европол ликвидировал в Украине киберпреступную организацию. Фото из открытых источников

Европол направила в Украину более 20 следователей из США, Германии, Франции и Норвегии, которые совместно с украинскими спецслужбами обыскали около 30 объектов в Киевской, Винницкой, Ровенской и Черкасских областях.


В результате был задержан 32-летний мужчина, которого считают лидером киберпреступников. Также были задержаны еще четыре вероятных сообщника, входивших в киберпреступную организацию.

Основная деятельность банды киберпреступников заключалась взломе крупных корпораций и правительственных учреждений. Хакеры проникали в соответствующие организации, зашифровывали их данные и потребовали деньги, чтобы вернуть доступ к информации.

"Те, кто ответственен за взлом сетей, делали это с помощью методов, включая атаки грубой силой, инъекции SQL и отправку фишинговых электронных писем с вредными вложениями с целью кражи имен пользователей и паролей", — говорится в отчете Европола.

Европол установил, что хакеры смогли зашифровать более 250 сервисов крупных компаний, что привело к убыткам в несколько сот миллионов евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом виде мошенничества, который получил название квишинг. Это особый метод фишинга, заключающийся в похищении конфиденциальных данных с помощью QR-кодов.

Также "Комментарии" писали об утечке секретных файлов Vulkan, которая показывает глобальную тактику кибервойны Путина.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/nov/28/russia-ukraine-war-live-enemy-attempts-to-storm-avdiivka-from-all-directions-says-ukrainian-official
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