В Украине кратно вырос процент особо тяжких преступлений

В 2022 году рост преступности составил 8,8%, пишут "Комментарии" по статистике Офиса Генпрокурора.



Выросло количество преступлений по статье государственная измена

По статистике в прошлом году процент особо тяжких преступлений кратно вырос. К таким преступлениям относятся государственная измена, умышленное убийство и т.д. Увеличилось количество тяжких преступлений, а вот доля легких провонарушений и уголовных проступков уменьшилась.

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Также изменилось распределение статей по которым привлекались лица к уголовной ответственности: стало больше преступлений в отношении основ национальной безопасности, умышленных убийств, военных преступлений.

Преступления против основ национальной безопасности. В связи с желанием агрессора нанести Украине наибольший вред, он ищет себе приспешников среди граждан нашей страны.

В 2022 году почти в 10 раз возросло количество преступлений по статье государственная измена: с 208 в 2021 году до 1957 в 2022. Весной 2022 года Верховная Рада дополнила Уголовный кодекс новыми статьями в сфере основ национальной безопасности. За 2022 год, в частности, учтено правонарушений по следующим статьям:

- коллаборационная деятельность — 3851;

- пособничество государству агрессору — 379;

- несанкционированное распространение информации о ВСУ — 202.

Нарушение законов и обычаев войны. Правоохранители в 2022 году зафиксировали 60 387 преступлений по статье 438 УКУ — нарушение законов и обычаев войны. Согласно этой статье предусмотрена ответственность за преступления против гражданского населения, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны. В 2021 году по этой статье учтено 172 преступления.





Уклонение от призыва и незаконная переправка лиц через государственную границу. Через госграницу пытались в прошлом году переправиться с нарушениями 1 225 человек, в 2021 году лишь 327. Кроме того зафиксировано 1 108 уклонистов.





Как писали ранее "Комментарии", киберпреступники активизировались в период военного положения. Злоумышленники проводят фишинговые кампании, чтобы получить доступ к банковским счетам.