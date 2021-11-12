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В Тернополе злоумышленник изнасиловал и жестоко избил молодую девушку: суд вынес приговор

Пьяный сожитель изнасиловал девушку в Тернополе

сегодня, 17:01
Автор:

Денис Подставной
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В Тернополе осудили мужчину за изнасилование молодой девушки. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Тернопольской области. 

В Тернополе злоумышленник изнасиловал и жестоко избил молодую девушку: суд вынес приговор

Изнасиловал девушку в Тернополе. Фото из открытых источников

Согласно данным правоохранителей, в прошлом году местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и изнасиловал свою 19-летнюю сожительницу. Потерпевшая обратилась к медикам за помощью. Врачи диагностировали у девушки травмы средней степени тяжести. 

Стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый за кражи, хулиганство и грабежи местный житель. На днях мужчину судили.

Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет. Отмечается, что на данный момент приговор еще не набрал законной силы. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Хмельницкой области злоумышленник, выследив, что его односельчанин ушел на работу, проник в его дом и совершил нападение на несовершеннолетнюю. Правонарушитель попытался изнасиловать свою жертву, однако она проявилась хитрость и сбежала. О произошедшем узнали в полиции. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Италии из-за непогоды страдает местное население. Проливные дожди вызвали наводнения и разрушения в городах. В одном из сицилийских населённых пунктов провалилась часть автодороги. Под землей оказались несколько транспортных средств. Граждане побаиваются, что в следующий раз стихия может разрушить их жилье. 



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Источник: https://tern.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=307777
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