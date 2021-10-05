В Тернополе 15-летняя школьница была обнаружена мёртвой: что известно

В Тернополе обнаружили бездыханное тело девушки-подростка. Об этом сообщает издание ТСН.

В Тернополе обнаружили труп школьницы. Фото: Politeka.net

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 4 сентября в городе Тернополь. Сообщается, что на улице Владимира Великого 15-летнюю девушку нашли мёртвой.

На место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Девушка покончила жизнь самоубийством через повешение.

Медицинские работники констатировали смерть погибшей. Полицейские подтвердили информацию об инциденте.

Согласно предварительной информации, девушка являлась ученицей 10 класса одной из местных школ. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что в Донецкой области суд вынес приговор мужчине, который надругался над малолетней. Злоумышленник напал на свою жертву посреди улицы, когда та направлялась на занятия в компьютерной академии. Угрожая холодным оружием преступник завел ребёнка за сарай и изнасиловал. О произошедшем узнали в правоохранительных органах.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в штате Флорида (США) аллигатор выпрыгнул из озера на ребёнка. Инцидент произошел, когда отец с сыном отправились на озеро порыбачить. Ребёнок поймал рыбу на удочку и уже доставал свой улов из воды, как вдруг из озера выпрыгнул хищник. Животное утащило улов вместе с удочкой. Кадры с места событий попали в Сеть. Видео за короткие сроки стало вирусным. Комментаторы под ним отмечают, что рыбалка во Флориде в вечернее время суток является небезопасным занятием.

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