В Сумской области присвоили миллионы "ковидних" денег

Следователи выявили хищение бюджетных средств, фото СБУ

На строительство и ремонт помещений для больных COVID-19 было выделено из государственного бюджета 2,7 миллиона гривен. Однако оказалось, что средства закончились, а работы не сделаны. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.



В Сумской области управление здравоохранения заключило договор с подрядчиками, которые должны были выполнить ремонтные и строительные работы. Речь шла о ремонте трех амбулаторий и строительсте госпитальной базы — дополнительного отделения для больных COVID-19.

Однако работы были не сделаны, отделение не готово для приема пациентов, ремонт недоделанный. Подрядчик же в это время получил миллионы денег.



Известно, что проводился тендер еще год назад. В тендере победу одержала компания из Полтавы. Сроки выполнения работ — с осени 2020 года до весны 2021 года.



В бухгалтерские документы подрядчики вписывали накладные на приобретение товаров и материалов, которые на самом деле не покупали. Акты выполненных работ также не соответствовали действительности, ведь большинство заявленных работ не было фактически выполнено.

Работники фискальной службы и Госаудитслужбы подсчитали сколько денег незаконно получили подрядчики, сумма — 2,7 миллиона гривен из государственного Фонда борьбы с пандемией COVID-19. Теперь согласно фактам, которые разоблачило СБУ, договор с подрядчиком должны разорвать.

По факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", в Донецке настоящая катастрофа с заболеваемостью на коронавирус. В оккупированном Донецке катастрофически не хватает врачей, больницы переполнены, скорые уже даже не приезжают на вызовы.





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